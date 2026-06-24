Sava, torna “‘A Maronn e Nott”: festa per la Madonna delle Grazie

di Marisa Fava

A Sava torna uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità. Il prossimo 1° luglio prenderà il via la decima edizione di “‘A Maronn e Nott”, evento che apre ufficialmente i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

La serata, organizzata con entusiasmo dai giovani della comunità savese, sarà un momento di festa, tradizione e condivisione. A impreziosire l’appuntamento sarà il concerto del Cantore Pellegrino Vincenzo Romano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra canti popolari e sonorità legate alla cultura del territorio.

Non mancheranno stand gastronomici con fritti, sfizi, dolci tipici, sangria e buon vino, per vivere insieme un momento di gioia e fraternità nel cuore del paese.

I festeggiamenti per la Madonna delle Grazie

Il programma proseguirà con gli appuntamenti più attesi della tradizione. Tra questi, la suggestiva tirata del carro trainato dai buoi con le caratteristiche canestre, riconosciuta come Patrimonio Immateriale della Regione Campania, accompagnata dal Concerto Bandistico Città di Cava de’ Tirreni.

Grande attesa anche per la solenne processione del 12 luglio, che vedrà la partecipazione della Banda “Città di Salerno”. A seguire, spazio agli spettacoli pirotecnici a cura della ditta Artificiosa F.lli Di Candia di Sassano.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà l’allestimento luminoso curato dalla premiata ditta Luminarie De Filippo, che illuminerà le strade del paese durante i giorni di festa.

Gran finale con Luca Sepe

Il gran finale è in programma il 13 luglio con il live show “Ritorno Bambino” di Luca Sepe. Uno spettacolo coinvolgente dedicato alle sigle dei cartoni animati e ai ricordi che hanno accompagnato intere generazioni.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno figurano anche Il Salotto e il Fantafesta a Sava, due iniziative pensate per rendere la partecipazione ancora più coinvolgente e per far vivere la festa in modo nuovo a cittadini e visitatori.

Sava si prepara così a celebrare la Madonna delle Grazie con un programma ricco di tradizione, musica, fede e momenti di comunità.