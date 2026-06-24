Maiori Estate 2026: oltre 60 eventi tra musica, danza, jazz e tradizioni

di Marisa Fava

Da giugno ad agosto Maiori si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti, con un cartellone diffuso tra centro, frazioni e luoghi simbolo della città. Tra i nomi attesi Raf, Sal Da Vinci, Saif, Simona Molinari e Seamus Blake.

Maiori si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso per l’estate 2026. Il cartellone degli eventi propone oltre due mesi di appuntamenti tra musica, danza, teatro, letteratura, spettacolo e tradizioni popolari, coinvolgendo l’intero territorio comunale.

Dal Teatro del Mare all’Anfiteatro del Porto Turistico, dai Giardini e dal Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo fino alle frazioni di San Pietro, Santa Maria delle Grazie ed Erchie, la città ospiterà iniziative pensate per residenti e visitatori.

Maiori Jazz, Maiori Danza e Maiori Festival

A caratterizzare la programmazione saranno tre rassegne principali: Maiori Jazz, Maiori Danza e Maiori Festival, affiancate da numerosi eventi gratuiti e da alcuni concerti a pagamento in programma nel mese di agosto al Porto Turistico.

Tra gli appuntamenti più attesi torna Maiori Jazz, che porterà al Teatro del Mare protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale. L’8 luglio si parte con “Il suono della città” con Marco Zurzolo e altri musicisti del panorama nazionale.

Il 18 luglio riflettori puntati su “Controra Avenue” con Alessandro Florio Trio e Laura Taglialatela, impreziosito dalla presenza speciale di Seamus Blake, sassofonista jazz internazionale e collaboratore di Roger Waters dei Pink Floyd. Il 26 luglio sarà la volta di Joyce Elaine Yuille con “The American Songbook”, mentre il 29 luglio salirà sul palco Simona Molinari con il suo “Kairos Tour 2026”.

Gli appuntamenti di Maiori Jazz saranno a partecipazione gratuita con prenotazione del posto su EventBrite a partire dal primo luglio alle ore 12:00.

La danza e il Gran Galà

Grande spazio anche a Maiori Danza, che coinvolgerà scuole, associazioni e artisti provenienti da diversi contesti formativi e professionali. La rassegna prenderà il via il 7 luglio con “Frammenti in movimento”, proseguirà il 12 luglio con “Traguardi” e il 14 luglio con “Icone oltre i confini”.

Il momento centrale sarà il Gran Galà della Danza, in programma il 15 luglio al Teatro del Mare, con la partecipazione di stelle internazionali e primi ballerini di prestigiose compagnie europee. Ospite d’onore sarà Oksana Bondareva, vincitrice della medaglia d’oro al Concorso Internazionale di Mosca, sotto la direzione artistica di Andrey Lyapin.

Maiori Festival tra musica e luoghi simbolo

Maiori Festival proporrà un percorso culturale capace di valorizzare alcuni degli spazi più suggestivi della città. Dai Giardini di Palazzo Mezzacapo al Salone degli Affreschi, dalla Chiesa di San Giacomo fino alla spiaggia di Erchie, ogni appuntamento unirà musica e luoghi in un dialogo pensato per esaltare il patrimonio cittadino.

Il programma prenderà il via il 28 giugno a San Pietro con il concerto “Vola con me” della Bagarja Band. Seguiranno, tra gli altri, “Connessioni parallele”, “Estilos de Tango”, “Cantar d’amore”, “A cominciare dal Barocco” e “Tra ance e mantici”.

Tradizione, festa patronale e grandi concerti

Dal 5 al 15 agosto spazio agli appuntamenti legati alla festa patronale di Santa Maria a Mare, con momenti di fede, tradizioni popolari e iniziative molto sentite dalla comunità, tra cui l’alzata del quadro, la processione del 15 agosto, la corsa della Madonna lungo le scale della Collegiata e i fuochi notturni in mare.

Tra gli eventi più attesi figurano anche il Festival della Melanzana alla Cioccolata De.Co., in programma il 7 e 8 agosto, e i grandi concerti a pagamento al Porto Turistico: Saif il 17 agosto, Radio Ibiza Live Time il 18 agosto, Raf il 20 agosto e Sal Da Vinci il 25 agosto.

Le dichiarazioni

Il sindaco Giampiero Romano sottolinea il valore del programma estivo per la città: “Maiori vive di turismo ma vive anche della sua comunità, delle sue associazioni e dei suoi luoghi. Il programma che presentiamo propone appuntamenti fissi, quindi tutte le settimane ospiti e residenti avranno la certezza di trovare eventi di grande qualità, e accessibili a tutti perché gratuiti”.

La vicesindaco Lucia Mammato, assessore delegata a turismo, spettacolo e tradizioni locali, evidenzia invece l’importanza di considerare arte e cultura come servizi essenziali per una località a forte vocazione turistica, annunciando anche una programmazione destinata a proseguire nei mesi di settembre e ottobre.

Un’estate per tutta la città

Il calendario coinvolgerà ogni parte di Maiori con concerti, spettacoli, eventi per bambini, teatro, presentazioni di libri, attività sportive, mostre e appuntamenti dedicati alla tradizione. Una proposta ampia e diffusa, pensata per valorizzare il territorio e rendere la cultura accessibile a tutti.