Salerno e San Mango Piemonte, tre arresti per droga e armi: operazione dei Carabinieri

di Marisa Fava

Tra il 17 e il 18 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato tre persone nell’ambito di mirati controlli contro i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Salerno nel corso di servizi di controllo del territorio svolti tra il 17 e il 18 giugno. Le attività erano finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e dei fenomeni legati allo spaccio di droga.

Gli arresti sono avvenuti in relazione a tre differenti episodi, tra Salerno e San Mango Piemonte.

Il controllo a Fratte

A Salerno, i Carabinieri della Stazione di Fratte hanno arrestato una persona indagata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti circa 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, somma ritenuta presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’intervento a San Mango Piemonte

A San Mango Piemonte, i Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno tratto in arresto un’altra persona, anche in questo caso indagata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua disponibilità sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Droga, arma e munizioni a Salerno

Sempre a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un terzo soggetto, indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti circa 430 grammi di hashish, un bilancino di precisione, una pistola calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa e 79 cartucce calibro 9.

Accuse al vaglio dell’autorità giudiziaria

Le misure cautelari adottate sono suscettibili di impugnazione. Le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.