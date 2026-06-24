Cinema al Verde 2026: al Parco Eco-Archeologico torna la rassegna estiva dedicata al cinema d’autore

di Marisa Fava

Dal 29 giugno al 6 agosto 2026, il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano ospita la nuova edizione di Cinema al Verde, la rassegna di film all’aperto nata dalla collaborazione tra Mascheranova e Circolo OcchiVerdi Legambiente.

Torna Cinema al Verde, l’appuntamento estivo che ogni anno anima le serate del Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La rassegna, nata nel 2013 come risposta alla chiusura del cinema nel centro cittadino, giunge quest’anno alla sua 14ª edizione.

Il tema scelto per il 2026 è “Contrasto”, inteso come chiave artistica, sociale e politica. La programmazione proporrà film classici e contemporanei capaci di sfidare convenzioni, linguaggi e sistemi, offrendo al pubblico un percorso tra cinema d’autore, opere iconiche e titoli recenti.

Il programma delle proiezioni

Le proiezioni si terranno ogni lunedì e giovedì alle ore 21:00, dal 29 giugno al 6 agosto.

29 giugno – The Sea di Shai Carmeli-Pollak, con il corto Everyday in Gaza di Omar Rammal – ingresso gratuito

– The Sea di Shai Carmeli-Pollak, con il corto Everyday in Gaza di Omar Rammal – ingresso gratuito 2 luglio – La piccola Amélie di Mailys Vallade e Liane-Cho Han

– La piccola Amélie di Mailys Vallade e Liane-Cho Han 6 luglio – Velluto Blu di David Lynch

– Velluto Blu di David Lynch 9 luglio – Vermiglio di Maura Delpero

– Vermiglio di Maura Delpero 13 luglio – Persona di Ingmar Bergman

– Persona di Ingmar Bergman 16 luglio – Giurato numero 2 di Clint Eastwood

– Giurato numero 2 di Clint Eastwood 20 luglio – Frankenstein Junior di Mel Brooks

– Frankenstein Junior di Mel Brooks 23 luglio – Sinners di Ryan Coogler

– Sinners di Ryan Coogler 27 luglio – Videodrome di David Cronenberg, con omaggio a Federico Frusciante

– Videodrome di David Cronenberg, con omaggio a Federico Frusciante 30 luglio – Persepolis di Marjane Satrapi

– Persepolis di Marjane Satrapi 3 agosto – Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

– Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson 6 agosto – Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti – ingresso gratuito

Una rassegna tra cultura, resistenza e partecipazione

Gabriele Bacco e Michela Ventre di Mascheranova sottolineano l’importanza del traguardo raggiunto e il valore del tema scelto: “Contrasto” diventa il filo conduttore di una rassegna che vuole aprire spazi di riflessione, confronto e partecipazione.

L’iniziativa è realizzata grazie al partenariato con il Comune di Pontecagnano Faiano e l’Assessorato alle politiche culturali, con il riconoscimento della Film Commission Regione Campania tramite Piano Cinema. Confermate anche le collaborazioni con Circolo OcchiVerdi Legambiente, Fitzcarraldo Cineclub, Il Novelliere e l’associazione NEXT.

Per Stefano Valva, critico cinematografico, Vicepresidente del Fitzcarraldo Cineclub e Direttore de Il Novelliere, Cinema al Verde rappresenta “un’operazione di resistenza e resilienza”, soprattutto in un contesto nazionale segnato dalla chiusura di numerose sale cinematografiche.

Biglietti e informazioni

Il costo del biglietto per le proiezioni è di 5 euro. Sono previsti anche abbonamenti: full da 10 film a 35 euro e mini da 5 film a 20 euro.

Ogni proiezione sarà preceduta da una breve introduzione al film. Dopo la visione, spazio al confronto con il pubblico con “Un altro giro”, a cura del Fitzcarraldo Cineclub.

Tutte le informazioni su prenotazioni, abbonamenti e biglietti sono disponibili sul sito e sui canali digitali di Teatro Mascheranova.