Baronissi celebra i trent’anni di Musica.in

di Marisa Fava

Baronissi festeggia i trent’anni di Musica.in, una realtà che nel tempo è diventata molto più di una scuola di musica: un luogo di formazione, incontro e crescita personale.

Nata come piccola iniziativa locale, Musica.in è oggi un punto di riferimento stabile per il territorio. Ogni anno accoglie bambini, ragazzi e giovani che si avvicinano al mondo musicale attraverso lezioni, laboratori, strumenti e, soprattutto, grazie all’esperienza corale.

Al centro del percorso c’è l’idea che la musica non sia mai soltanto un fatto individuale, ma un linguaggio condiviso, capace di educare all’ascolto, alla collaborazione e alla bellezza dello stare insieme.

In questi trent’anni, Musica.in ha contribuito alla crescita culturale della comunità, formando generazioni di allievi e offrendo occasioni di socialità, partecipazione e scoperta del talento.

Un anniversario importante, dunque, che racconta non solo una storia musicale, ma anche un percorso umano profondamente legato alla città di Baronissi.