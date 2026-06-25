Baronissi, Alessandro Di Battista ospite di “Voci dal Mondo”

di Marisa Fava

Sabato 27 giugno, alle ore 19:00, l’Anfiteatro Comunale “Pino Daniele” di Baronissi ospiterà l’incontro pubblico “Voci dal Mondo – Tra conflitti e speranze di pace”.

Protagonista dell’appuntamento sarà Alessandro Di Battista, giornalista, scrittore, già deputato e inviato in aree di conflitto, che porterà la propria esperienza sui principali scenari internazionali e sulle crisi che attraversano il mondo contemporaneo.

L’iniziativa sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, dedicato ai temi della guerra, della pace, dei diritti e delle prospettive future dei popoli coinvolti nei conflitti.

Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Baronissi, Anna Petta. A moderare l’incontro sarà il consigliere comunale Serafino De Salvo.

L’appuntamento è in programma sabato 27 giugno alle ore 19:00 presso l’Anfiteatro Comunale “Pino Daniele”.