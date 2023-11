Pellezzano ospita il famoso Giornalista de “Le Iene” Gaetano Pecoraro

di Rita Milione

Il Comune di Pellezzano con il Sindaco Dott. Francesco Morra e L’Associazione Monte Pruno Giovani con il Presidente Dott. Sebastiano Greco in collaborazione con DLIVEMEDIA hanno il piacere di ospitare, Mercoledì 22 Novembre alle ore 18 presso Il Centro Polifunzionale “ Giovanni + Ilaria e Nicolas “ di Coperchia (Salerno), il famoso giornalista Televisivo e Conduttore de Le Iene, nonché affermato scrittore, Gaetano Pecoraro.

Il Giornalista incontrerà, con ingresso libero, sino ad esaurimento posti, il pubblico e si racconterà e si confronterà alla luce delle sue importanti esperienze professionali. Palermitano, si laurea in Storia Contemporanea a La Sapienza a Roma. Tante esperienze in Tv locali siciliane, prima di approdare a La7 Piazza Pulita e poi dal 2015 a Italia 1 dove si dedica alle inchieste televisive, divenendo con gli anni, conduttore degli Special Inside.

Da giornalista negli anni a scorsi ha realizzato numerosi scoop che hanno avuto eco internazionale, tra cui la ripresa dell’attacco chimico in Siria durante la guerra civile del 2017 e la scarpetta degli abusi sui giovani di alcuni settori del mondo ecclesiale. Inoltre per il suo lavoro ha ricevuto tanti riconoscimenti, tra cui il Premio Giustolisi sull’uranio impoverito e le morti nell’ esercito, mentre nel 2020 ha ricevuto il Premio Magna Grecia Awards per il suo impegno contro le Mafie. Ricordiamo il suo best seller “Il male non è qui “ uscito nello scorso anno.