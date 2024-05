Baronissi, la lista Uniamoci propone uno skate park

di Antonio Jr. Orrico

Realizzare uno skatepark a Baronissi per garantire nuove opportunità ai giovani ed immaginare uno sviluppo della città in ambito sportivo. È uno dei punti programmatici proposto dalla lista “Uniamoci per Baronissi” e contenuto nel programma elettorale della candidata sindaca Anna Petta. Dal confronto attivo tra i soci dell’associazione politico-culturale “Uniamoci” ed i candidati della lista, è emersa la volontà di creare una struttura al servizio dei tanti giovani che amano questo sport.

“Da qualche anno la pratica dello skateboard, sport che è diventato perfino disciplina olimpica, è in forte espansione nei nostri territori ma, purtroppo, mancano strutture idonee per consentire ai giovani di esercitarsi in totale sicurezza.” spiegano i candidati della lista “Uniamoci per Baronissi”. “Proponiamo, quindi, di realizzare nella nostra Baronissi uno skatepark, struttura che consentirebbe di togliere dalla strada i giovani, dando loro la possibilità di allenarsi in spazi adeguati. La realizzazione dell’impianto, inoltre, potrebbe rivelarsi anche un importante strumento di marketing territoriale per promuovere Baronissi, ospitando eventi sportivi e accogliendo atleti anche da fuori città”.

L’opera, inoltre, ben si sposa con il progetto “Baronissi città dei graffiti e dell’arte contemporanea”. “La nostra città è stata tra le prime in Italia a promuovere ed incentivare l’arte dei graffiti e dei murales, grazie al lavoro prezioso dell’associazione Overline che, ancora oggi, è un riferimento a livello nazionale. Riteniamo, quindi, che la realizzazione di uno skatepark, abbinata alle molteplici forme di arte contemporanea presenti sul nostro territorio, possano diventare un marchio caratterizzante e prezioso per la crescita della città.” concludono i rappresentanti della lista “Uniamoci per Baronissi”.