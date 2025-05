Battipaglia, danneggia le porte dell’Ospedale e aggredisce le Guardie giurate

di Redazione ZON

Il 14 maggio u.s., gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo per il reato di danneggiamento e lesioni personali in quanto, lo stesso, dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal Pronto Soccorso dell’Ospedale dove sostava senza motivo, sarebbe andato in escandescenza, danneggiando le porte scorrevoli del triage e aggredendo le Guardie Giurate in servizio di vigilanza e l’addetto alle pulizie.