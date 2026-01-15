Salerno, quasi 8 milioni di euro di multe nel 2025: 65mila verbali in un anno

di Marisa Fava

Nel 2025 il capoluogo salernitano ha registrato numeri molto alti sul fronte delle infrazioni stradali, con un “conto” complessivo che sfiora gli 8 milioni di euro in sanzioni. La cifra totale degli incassi legati alle violazioni del Codice della Strada è pari a 7.960.892,71 euro, un dato che risulta nettamente superiore a quello di qualsiasi altro Comune della provincia.

Tradotto in termini pro capite, l’importo corrisponderebbe a una media di circa 62 euro a cittadino nell’arco dell’anno. Un valore che restituisce l’immagine di una città in cui la pressione del traffico resta elevata in modo costante, con criticità legate a flussi veicolari intensi e abitudini di guida poco attente.

Contravvenzioni e controlli: il ruolo di Ztl e verifiche mirate

A contribuire al risultato finale, oltre ai comportamenti scorretti alla guida, ci sarebbero diversi fattori: controlli più frequenti, verifiche mirate nei punti sensibili della viabilità, ma anche l’impatto di aree a traffico limitato e regolamentazioni che – soprattutto nel centro urbano – incidono su soste, accessi e circolazione.

Il bilancio complessivo si accompagna anche a un altro dato indicativo: nel corso del 2025 la Polizia Locale avrebbe elevato circa 65mila verbali per infrazioni di varia natura, dalle irregolarità di sosta alle violazioni legate alla circolazione e al rispetto della segnaletica.

Sicurezza stradale e mobilità: un tema aperto

I numeri, al di là dell’aspetto economico, riaprono il tema della sicurezza stradale e della necessità di una mobilità più ordinata. Da un lato, l’intensificazione dei controlli mira a ridurre comportamenti pericolosi; dall’altro, resta la richiesta di interventi strutturali sulla viabilità per alleggerire traffico e criticità, soprattutto nelle ore di punta.