Pugliano, cinghiali vicino alle case: ragazzi costretti a interrompere una partita

di Marisa Fava

Una serata come tante si è trasformata in un momento di tensione a Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano, dove un gruppo di cinghiali ha fatto improvvisamente la propria comparsa in un’area abitualmente frequentata dai residenti.

L’episodio si è verificato lungo viale Stella Maris, dove alcuni ragazzini stavano giocando a pallone in uno spiazzo adiacente alla strada. La presenza degli animali selvatici, emersa nelle ore serali, ha colto tutti di sorpresa e ha costretto i giovani ad allontanarsi rapidamente, interrompendo il gioco.

La segnalazione dei residenti

A raccontare quanto accaduto sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno segnalato l’episodio come inaspettato e potenzialmente pericoloso, soprattutto considerando l’orario in cui l’area era ancora animata dalla presenza di persone. I cinghiali, muovendosi in gruppo, avrebbero occupato per alcuni minuti la carreggiata e gli spazi circostanti, creando comprensibile apprensione.

Un fenomeno sempre più diffuso

La comparsa di fauna selvatica in contesti urbani e periurbani non è un caso isolato. Negli ultimi tempi, segnalazioni simili si moltiplicano in diverse zone della provincia, soprattutto nelle ore serali o notturne, quando il traffico diminuisce e gli animali si spingono più facilmente verso le aree antropizzate.

Attenzione e prudenza

I residenti invitano alla prudenza e auspicano un maggiore controllo del territorio. In presenza di animali selvatici, è sempre consigliabile mantenere la distanza e segnalare tempestivamente l’avvistamento alle autorità competenti.