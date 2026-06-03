Pellezzano incontra Rosa Mandia: in piazza la presentazione del libro sull’autismo
Venerdì 5 giugno appuntamento in Piazza G. Di Vittorio con l’autrice di “Figli di un Dio Minore – Diario di un incontro”
Pellezzano ospita l’incontro con l’autrice Rosa Mandia. L’appuntamento è in programma venerdì 5 giugno 2026, alle ore 19:30, in Piazza G. Di Vittorio, per la presentazione del libro Figli di un Dio Minore – Diario di un incontro.
L’iniziativa, promossa dal Forum dei Giovani di Pellezzano, sarà un’occasione di confronto su temi di grande sensibilità sociale, a partire dall’autismo, dall’inclusione e dal valore delle relazioni umane.
Un libro sull’ascolto e sull’inclusione
Il volume di Rosa Mandia affronta il tema dell’autismo attraverso uno sguardo profondo e umano, invitando alla riflessione, all’ascolto e alla comprensione reciproca.
La serata permetterà al pubblico di conoscere da vicino l’autrice, ascoltare la storia che ha ispirato il libro e condividere un momento di dialogo attorno a un argomento di forte attualità.
I ringraziamenti del Forum dei Giovani
Il Forum dei Giovani di Pellezzano ha espresso un ringraziamento speciale all’autrice Rosa Mandia per aver accolto l’invito, al Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, all’Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Raimo e all’associazione “Insieme Per” per il sostegno offerto all’iniziativa.
L’evento si preannuncia come una serata di emozioni, riflessione e condivisione, aperta alla cittadinanza.