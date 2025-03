Giornata di sensibilizzazione contro i disturbi alimentari organizzata dal Forum dei Giovani

di Redazione ZON

Tanti gli spunti emersi dalla 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐛𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞, organizzata dal Forum dei Giovani di Pellezzano e tenutasi stasera presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città.

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, esprime le più sentite congratulazioni ai ragazzi del Forum, in grado di organizzare un evento su un argomento molto delicato, il cui dibattito è fondamentale per rompere il silenzio e abbattere i pregiudizi che circondano queste problematiche.

I ringraziamenti al Vice Sindaco, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐧𝐨, per aver rivolto i saluti istituzionali a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale e all’Assessore alle Politiche Giovanili 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐚𝐢𝐦𝐨 per aver supportato l’iniziativa promossa dal Forum dei Giovani.

Un ringraziamento esteso anche alla 𝐝𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐒𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 psicologa, psicoterapeuta e psicoanalista breve e alla 𝐝𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐞 biologa nutrizionista per aver fornito i propri contributi di idee attraverso interventi tecnico-professionali di alto profilo.

E in ultimo, ma non per questo meno importante, rivolgo un ringraziamento particolare a 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚, membro del Forum, che ha voluto raccontare una sua testimonianza personale sull’argomento oggetto del dibattito, molto apprezzata dall’auditorio.

Iniziative come questa offrono l’opportunità di educare la comunità, promuovere la comprensione e incoraggiare chiunque stia lottando con tali disturbi a cercare aiuto. La sensibilizzazione è il primo passo verso la prevenzione e il supporto, creando un ambiente in cui le persone si sentano ascoltate e accolte, sentendosi libere di affrontare le proprie sfide senza paura di essere giudicati.