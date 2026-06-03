Salerno, al via il rifacimento della segnaletica orizzontale: si parte da via Roma

di Marisa Fava

Sono partiti questa mattina i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Salerno. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo De Luca, che ha comunicato l’avvio degli interventi da via Roma, primo tratto interessato dal programma di manutenzione che coinvolgerà progressivamente l’intero territorio cittadino.

L’operazione rientra nelle attività di riqualificazione urbana promosse dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e il decoro cittadino.

«Sono cominciati questa mattina gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in città. Siamo partiti da via Roma, poi gli interventi proseguiranno progressivamente in tutta la città. È un lavoro importante per recuperare la dignità urbana e per costruire un’immagine civile del nostro territorio».

Inaugurazione al Parco Pinocchio

La giornata sarà caratterizzata anche da un altro appuntamento dedicato agli spazi pubblici cittadini. Alle ore 19 è infatti prevista l’inaugurazione del rinnovato bar realizzato all’interno del Parco Pinocchio, uno dei principali punti di aggregazione della città.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione delle aree verdi e dei luoghi dedicati alla socialità, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini e alle famiglie che frequentano il parco.