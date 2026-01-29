Università del Sannio, inaugurazione dell’Anno Accademico

di Pasquale Corvino

Sarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del Sannio, in programma martedì 3 marzo alle ore 11:30 presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento.

Il titolo scelto per l’evento, “Nel segno dei diritti umani e della dignità della persona”, richiama l’impegno dell’Ateneo nel promuovere una riflessione critica e attuale sui valori fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, oggi spesso messi in discussione nello scenario globale.

Ospite d’eccezione della cerimonia sarà Matteo Garrone, regista più volte candidato al Premio Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico di riconosciuto rilievo internazionale, che terrà la lectio inauguralis dal titolo “Principio speranza: cinema e diritti umani”. L’intervento offrirà uno sguardo sul rapporto tra linguaggio cinematografico, responsabilità civile e tutela dei diritti fondamentali.

Nel suo film Io Capitano, Garrone adotta un punto di vista che ribalta lo sguardo consueto: un “controcampo” narrativo capace di mostrare ciò che spesso resta invisibile, restituendo allo spettatore una prospettiva normalmente esclusa dal racconto dominante.

La prolusione sarà affidata al professor Felice Casucci, che interverrà sul tema “NOI SIAMO. L’impersonale nel linguaggio dei diritti”, con una riflessione sul significato delle parole e delle forme linguistiche attraverso cui i diritti vengono enunciati, riconosciuti e condivisi nello spazio pubblico.

«La cerimonia – ha spiegato la rettrice Maria Moreno – rappresenta un momento centrale della vita dell’Ateneo e si configura come un’occasione di incontro tra comunità accademica, istituzioni e territorio, per favorire un dialogo trasversale tra saperi sui valori fondanti della convivenza democratica».