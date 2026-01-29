Pontecagnano, sperona con l’auto la vetrina di un locale: arrestato 45enne
L’uomo, già coinvolto in un procedimento per violenze domestiche, avrebbe cercato l’ex compagna prima di danneggiare l’attività commerciale
Momenti di forte tensione si sono registrati nella giornata di ieri a Pontecagnano, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver danneggiato gravemente un esercizio commerciale, finendo con l’auto contro la vetrina del locale.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo era da tempo alla ricerca dell’ex compagna, già trasferita in una struttura protetta a seguito di precedenti episodi di violenza domestica. Non riuscendo a rintracciarla, si sarebbe recato sul luogo di lavoro del padre della donna nel tentativo di ottenere informazioni.
Il confronto sarebbe rapidamente degenerato: dopo alcune minacce verbali, il 45enne avrebbe speronato con la propria vettura l’ingresso del locale, causando danni ma senza fortunatamente provocare feriti.
L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’uomo e condurlo in arresto. Attualmente si trova in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.
Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.
