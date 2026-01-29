Furto in cabina di comando, stop ai treni tra Sarno e Cancello: bus sostitutivi attivi

di Marisa Fava

Disagi alla mobilità ferroviaria tra le province di Caserta e Salerno: la circolazione dei treni sulla tratta Cancello–Sarno risulta sospesa a seguito di un furto avvenuto nelle ultime ore in un impianto tecnico utilizzato per la gestione del traffico ferroviario.

Secondo le prime informazioni, nella notte ignoti avrebbero sottratto materiale elettrico da una cabina di comando e controllo situata nell’area di Marigliano. L’episodio ha reso necessari accertamenti sulla linea e sui sistemi collegati, con conseguente interruzione del servizio lungo il collegamento interessato.

Le comunicazioni diffuse attraverso i canali ufficiali indicano che, sulla linea Caserta–Salerno, i convogli possono subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. È stato inoltre attivato un servizio sostitutivo con autobus per limitare i disagi ai viaggiatori.

Al momento non sono stati forniti tempi certi per il ripristino della circolazione. Si consiglia di verificare aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.