Santoro Creative Hub, Senatore: «Possiamo fare grandi cose»

di Pasquale Corvino

Entusiasmo, concentrazione e grande voglia di tornare in campo. La Santoro Creative Hub Salerno si gode il momento positivo dopo aver chiuso il girone di andata del Girone I di Serie B2 con sette vittorie consecutive, ma è costretta ad attendere ancora prima di riprendere il campionato.

Anche nel prossimo fine settimana la formazione salernitana resterà ferma a causa della Coppa Italia. Una pausa che si sta rivelando preziosa per lo staff tecnico, che ha potuto lavorare a fondo sia dal punto di vista fisico sia sotto l’aspetto tecnico-tattico, andando a perfezionare alcuni meccanismi in vista di una seconda parte di stagione tutta da vivere.

La ripresa del campionato è fissata per il 7 febbraio, quando le foxes affronteranno la capolista Nardò in quello che sarà uno dei match più attesi della prima giornata di ritorno. Un turno particolarmente delicato che metterà di fronte le prime sei squadre della classifica, tutte racchiuse in appena nove punti, rendendo il cammino ancora più avvincente.

Dopo la sfida con la formazione pugliese, la Santoro Creative Hub sarà attesa anche dalla trasferta di Isernia, altro snodo cruciale per testare le ambizioni del gruppo. Due partite di grande peso specifico per una squadra che, superata l’emergenza infortuni, sta dimostrando di potersela giocare alla pari contro qualsiasi avversaria.

All’interno dello spogliatoio si respira un clima di fiducia e consapevolezza, come confermato dalle parole del nuovo acquisto Rosa Senatore, schiacciatrice classe 2005, arrivata durante il mercato invernale: «Siamo pronte per queste sfide. Stiamo crescendo e lavorando tanto in queste settimane di pausa per farci trovare preparate e disputare un girone di ritorno da protagoniste».

Cresciuta a Cava de’ Tirreni e proveniente dall’esperienza in Serie C, Senatore ha sottolineato l’impatto positivo con il nuovo ambiente: «Mi sono ambientata subito bene. Ho trovato un gruppo molto unito e disponibile, che mi ha accolta nel migliore dei modi. Lavorare con l’allenatore e con le compagne è stimolante e penso ci siano davvero tutte le possibilità per fare grandi cose».

Chiari anche gli obiettivi personali della giovane schiacciatrice: «Questo campionato è molto impegnativo, il livello è alto e anche gli allenamenti sono più intensi rispetto al passato. Il mio obiettivo principale è vincere di squadra, perché è la cosa più bella. A livello personale voglio crescere, migliorare e magari esordire in Serie B2: sarebbe una grandissima soddisfazione».