Trasporto illecito di animali nel Salernitano: 47enne denunciato

di Pasquale Corvino

Un cittadino italiano di 47 anni, residente in provincia di Salerno, è stato denunciato nei giorni scorsi per gravi violazioni delle disposizioni previste per il trasporto e la tutela degli animali.

L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine dagli agenti della Polizia Stradale di Eboli mentre era alla guida di un autocarro adibito al trasporto di animali vivi. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto, nonostante fosse destinatario di una interdizione dall’esercizio di attività imprenditoriali fino al 2028, aveva costituito nel 2024 una ditta individuale operante nel commercio all’ingrosso di animali.

Nel corso del controllo, il conducente non è stato in grado di esibire la documentazione di trasporto, rendendo impossibile ricostruire la provenienza e la destinazione del bestiame. Inoltre, alcuni animali sono risultati privi del previsto marchio auricolare, elemento indispensabile per l’identificazione e la tracciabilità.

Le verifiche hanno consentito di accertare diverse violazioni del regolamento europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto, con particolare riferimento alle condizioni di detenzione e alla mancanza dei requisiti formali obbligatori.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato anche sul piano amministrativo. Il bestiame trasportato è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione rientra nell’attività di controllo e prevenzione svolta quotidianamente dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle regole in materia di sicurezza stradale, tutela della salute pubblica e benessere animale.