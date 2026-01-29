Sanremo 2026, come cambiano le quote dopo il primo ascolto

di Pasquale Corvino

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, e con essa si muovono le previsioni sulla possibile vittoria finale. Indiscrezioni, risultati in classifica delle hit invernali e soprattutto il primo ascolto dei brani in gara da parte della stampa hanno inciso in modo significativo sulle quote dei principali candidati.

Il confronto tra le quote precedenti e successive al primo ascolto evidenzia un cambio al vertice. Se inizialmente il duo formato da Fedez e Masini era considerato il principale favorito, ora il nome più accreditato per la vittoria finale è quello di Tommaso Paradiso, che guida le preferenze dei bookmaker nonostante un leggero rialzo della quota dopo l’ascolto del brano.

Restano nel gruppo dei favoriti anche Ermal Meta e Sayf, entrambi con una quota media inferiore a 8.50. Tra i brani più apprezzati al primo ascolto figura “Stella stellina” di Ermal Meta, che ha ottenuto il voto medio più alto tra i big in testa alle previsioni.

Il dato più sorprendente riguarda però l’ascesa degli outsider. Ditonellapiaga registra un vero e proprio balzo in avanti: la sua quota media è crollata in pochi giorni da oltre 60 a poco più di 13, spinta dall’ottima accoglienza riservata al brano “Che fastidio!”, risultato il più apprezzato dalla critica.

Segnali positivi anche per Fulminacci e Serena Brancale. Il cantautore romano ha visto scendere sensibilmente la propria quota dopo il primo ascolto di “Stupida Sfortuna”, mentre la cantante pugliese ha consolidato la propria posizione grazie a un graduale ma costante miglioramento delle valutazioni.

Di contro, il primo ascolto non ha giovato a tutti. Levante e Nayt hanno fatto registrare un netto aumento delle quote, segnale di un’accoglienza più tiepida da parte della stampa specializzata. Anche per altri artisti in gara si registra una fase di assestamento, che conferma quanto il giudizio iniziale sui brani possa incidere sugli equilibri della competizione.

Il quadro che emerge dopo il primo ascolto è quello di un Festival ancora apertissimo, con pochi punti fermi e numerosi artisti pronti a giocarsi le proprie carte nelle serate dell’Ariston, dove il responso del pubblico potrebbe rimescolare nuovamente le previsioni.

Confronto quote vincente Sanremo 2026