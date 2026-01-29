Raccolta differenziata, scatta il piano contro gli incivili

di Pasquale Corvino

Rigore, rispetto delle regole e tutela del bene comune. A Mercato San Severino prende il via un piano di controlli straordinari contro i conferimenti illeciti dei rifiuti, rivolto a contrastare i comportamenti scorretti di una minoranza di cittadini che continua a compromettere il decoro urbano.

L’iniziativa punta a rafforzare il senso civico e a garantire una raccolta differenziata più efficiente, attraverso una serie di misure di monitoraggio e sanzione che entreranno in funzione nelle prossime ore.

Il piano prevede controlli mirati da parte della Polizia Locale, in collaborazione con gli operatori del servizio di igiene urbana, e l’installazione sul territorio comunale di fototrappole mobili, ovvero videocamere a infrarossi in grado di individuare e documentare eventuali abbandoni o conferimenti non conformi alle regole.

Le fototrappole saranno utilizzate in modo mirato nelle aree più sensibili e già interessate da episodi ripetuti di inciviltà, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti scorretti e sanzionare chi continua a non rispettare il calendario e le modalità di conferimento.

L’Amministrazione comunale ribadisce che il rispetto delle regole conviene a tutti: una raccolta differenziata di qualità consente di mantenere pulita la città e di contenere i costi del servizio, evitando che le spese per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati ricadano sull’intera collettività, compresi i cittadini virtuosi.

Il messaggio è chiaro: a fronte di servizi sempre più efficienti, è richiesto un impegno responsabile da parte di tutti. Chi non rispetta le regole sarà sanzionato, anche per tutelare chi ogni giorno conferisce correttamente e contribuisce alla riduzione dei costi e all’aumento della qualità della raccolta differenziata.