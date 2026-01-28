Raccolta differenziata, a Mercato San Severino i nuovi contenitori

di Pasquale Corvino

Novità in arrivo per la raccolta differenziata a Mercato San Severino. Il servizio di igiene urbana introduce nuovi carrellati per i condomìni e modalità aggiornate per il conferimento della carta, nell’ambito delle misure migliorative previste dal capitolato di appalto.

Tra le principali innovazioni figura l’introduzione dei nuovi contenitori per la frazione organica dotati di serratura. I carrellati potranno essere utilizzati esclusivamente dai condomini assegnatari e, una volta effettuato il conferimento, dovranno essere richiusi a chiave.

La misura è pensata per contrastare l’utilizzo improprio dei contenitori da parte di soggetti esterni e prevenire il conferimento di rifiuti non conformi o fuori calendario, situazioni che possono comportare sanzioni a carico del condominio.

Contestualmente alla consegna dei nuovi carrellati per l’organico, verrà distribuito anche il nuovo contenitore per la raccolta della carta. In questo caso viene ribadita una regola fondamentale: la carta deve essere conferita senza sacchetti di plastica.

Come previsto dai consorzi di filiera, la presenza di buste all’interno del contenitore della carta compromette la qualità del materiale destinato al riciclo, rendendo la raccolta impura e determinando un aumento dei costi di gestione a carico della collettività.

In considerazione delle nuove modalità di conferimento, è in corso la distribuzione del nuovo kit per la raccolta differenziata, che prevede esclusivamente tre tipologie di buste: grigia per l’indifferenziato, gialla per plastica e metalli, trasparente per l’organico.

L’obiettivo delle modifiche è migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli errori di conferimento e rendere il servizio più efficiente e sostenibile per l’intera comunità.