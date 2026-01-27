Mercato San Severino, recupero della Chiesa della SS Annunziata di Costa

di Pasquale Corvino

Dopo quarantasei anni dai gravi danni causati dal terremoto del 1980, la Chiesa della SS Annunziata, situata nella frazione Costa di Mercato San Severino, si avvia finalmente verso un intervento di recupero e messa in sicurezza atteso da decenni.

Per il restauro dell’edificio di culto è stato stanziato un finanziamento pari a 1 milione e 400mila euro, erogato dal Ministero della Cultura e inserito nella Programmazione triennale degli interventi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, al termine di un articolato percorso istituzionale.

L’intervento consentirà di restituire alla comunità un luogo simbolo della propria identità storica e religiosa, oltre a garantire la sicurezza strutturale di un’area particolarmente delicata. I lavori avranno infatti ricadute positive anche sulla viabilità dell’ex strada statale 88, più volte interessata in passato da chiusure precauzionali a causa del rischio di cedimenti legati alle condizioni della chiesa.

Il progetto prevede una serie di interventi mirati: conservazione e consolidamento statico dell’edificio, rifacimento della copertura, ricostruzione delle capriate del tetto e pulizia delle superfici lapidee, nel pieno rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche del complesso.

Il coordinamento delle attività sarà affidato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e Culturali di Salerno e Avellino, sotto la direzione dell’architetto Anna Onesti, che seguirà le diverse fasi dell’intervento nel rispetto delle normative di tutela.

L’operazione rappresenta un passaggio di grande valore per la frazione Costa e per l’intera città di Mercato San Severino, segnando la ricucitura di una ferita rimasta aperta per quasi mezzo secolo e la restituzione di un bene profondamente legato alla storia, all’identità e alla fede della comunità locale.