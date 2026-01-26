Come confrontare i bonus offerti dai casinò italiani

di Redazione ZON

I casinò online possono essere molto diversi tra loro, ma tutti, proprio tutti, sanno che per attirare, e in molti casi fidelizzare i giocatori sono necessarie delle attrattive.

Attrattive che superano anche la vastità di un catalogo. È qui che entrano in gioco i bonus, spesso presentati come offerte imperdibili. Il problema è che non tutti i bonus hanno lo stesso valore reale. Per questo, saper confrontare correttamente le promozioni è fondamentale per evitare sorprese e scegliere in modo consapevole. In questo articolo cercheremo di spiegare brevemente come fare.

Tipi di bonus casinò disponibili

La scelta dei bonus casinò offerti varia in base al casinò online, e tutti hanno termini e condizioni ben precisi a cui devi sempre prestare attenzione. Tuttavia, prima ancora di valutare limiti e modalità d’uso, dovresti avere un’idea dei tipi di bonus casinò disponibili, anche perché non tutti sono disponibili per tutti.

Di solito, trovi:

Bonus di benvenuto

Free spin

Cashback

Bonus periodici e speciali

Bonus di benvenuto

Questo tipo di offerta è riservato ai nuovi utenti e viene erogato esclusivamente in seguito alla verifica dell’identità dell’utente. Può assumere diverse forme, anche se in genere si parla di un bonus senza deposito o di un bonus sul deposito. Nel primo caso, non è necessaria una ricarica, ma solo la convalida dell’account attraverso l’invio di un documento d’identità. I bonus sul deposito si attivano, invece, con una prima ricarica. Quest’ultima di solito è di almeno €10 e va fatta entro 30 giorni dalla registrazione.

Il bonus di benvenuto viene talvolta unito ad altri tipi di bonus, soprattutto i free spin, e in casi più rari viene offerto in forma di cashback.

Free spin

I free spin sono giri gratuiti sulle slot presenti nel catalogo del sito. Se offerti come bonus a sé stante, i free spin sono generalmente utilizzabili solo su una slot o su titoli di uno stesso provider. Se, invece, sono offerti insieme a bonus di benvenuto o altri, la scelta dei titoli è decisamente più vasta.

Bonus attivati da codici promo

In alcuni casi, devi inserire codici bonus casinò per attivare la promo. Le modalità d’inserimento possono variare, ma devi sempre e comunque inserire il codice promo specifico prima di iniziare a usare il bonus, altrimenti va perduto.

Cashback

Questo tipo di bonus comporta il rimborso di una certa percentuale di perdite subite su un certo numero di giocate. Viene spesso offerto con le scommesse sportive, ma è in aumento anche tra i bonus casinò.

Bonus periodici e speciali

Promozioni di questo genere possono essere giornaliere, settimanali, o mensili. I bonus speciali sono, invece, legati a occasioni particolari, come eventi del casinò o festività. Di solito ti vengono offerti free spin e bonus sul deposito, ma in rari casi ci sono anche cashback.

Come scegliere il bonus casinò giusto per te

Per quanto possano essere allettanti, non tutti i bonus casinò sono adatti a tutte le esigenze. Ti conviene, dunque, guardare oltre l’importo e considerare condizioni e modalità d’uso. In questo modo, confrontare le varie promozioni diventa estremamente più facile.

I punti chiave da valutare sono:

Requisiti di puntata. Si tratta del numero di volte in cui l’importo del bonus va rigiocato prima che le eventuali vincite derivate da esso diventino prelevabili. In genere, i bonus casinò hanno requisiti di puntata che vanno x15 a x50. La scelta ideale è una via di mezzo, cioè x35, che poi è la condizione più comune.

Limiti di tempo. Ogni promozione ha una sua scadenza per l’attivazione, ma i bonus casinò prevedono anche altri limiti temporali. Una volta attivata la promo, infatti, hai a disposizione dai 7 ai 30 giorni per raggiungere i requisiti di puntata necessari. Nel caso non dovessi riuscirci, il bonus verrà annullato e perderai le vincite accumulate.

Limiti sui giochi validi. La sezione Casinò di una piattaforma di gioco a distanza include una certa varietà di giochi. Tuttavia, i bonus relativi a tale categoria non sempre sono utilizzabili nell’intera area. In effetti, nella maggior parte dei casi, quando si parla di bonus casinò, ci si riferisce più che altro a bonus dedicati alle slot online.

Percentuali di contribuzione. Se il bonus casinò che attivi è utilizzabile su più tipologie di giochi, potrebbe esserci comunque una differenza che riguarda il modo in cui contribuiscono al raggiungimento dei requisiti di puntata. In genere, solo le slot contribuiscono al 100%. I giochi da tavolo spesso contribuiscono al 10-20%, mentre il Casinò Live non è quasi mai contemplato, anche perché solitamente ha una sua promozione dedicata.

Limiti di vincita. Alcuni bonus prevedono un limite massimo alle vincite ottenibili, o meglio, prelevabili. Se superi tale soglia, le vincite in eccesso vengono annullate.

In aggiunta, conviene tenere presente che alcune promozioni non si attivano se per i depositi necessari utilizzi metodi di pagamento non accettati. Infine, va detto che i bonus non sono cumulabili, specie se si tratta di bonus di benvenuto.