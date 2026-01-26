“Sguardi sulla scuola”, a Salerno la presentazione del libro di Umberto Landi

di Marisa Fava

Un confronto aperto sul presente della scuola e sulle trasformazioni che attendono il mondo dell’istruzione. Venerdì 6 febbraio, alle ore 16, al Salone “Bottiglieri” della Provincia di Salerno (via Roma, 104) è in programma la presentazione del volume “Sguardi sulla scuola. Esperienze, problemi, orizzonti” di Umberto Landi.

L’incontro vedrà l’intervento di Pino Acocella, chiamato a guidare la discussione attorno ai temi del libro: una raccolta di contributi che affronta nodi organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche, con uno sguardo anche su valutazione, autonomia e formazione in servizio.

L’iniziativa si inserisce nel dibattito sulle nuove esigenze educative e sui cambiamenti che interessano la scuola di base, proponendo spunti di analisi e proposte di riflessione rivolte a docenti, dirigenti e famiglie. La presentazione è annunciata come appuntamento senza finalità di lucro, con ricavato destinato a scopi solidali.