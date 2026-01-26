Costiera Amalfitana, i sindaci chiedono un presidio stagionale di Polizia Stradale

di Marisa Fava

Un presidio stagionale di Polizia Stradale attivo per sei mesi all’anno in Costiera Amalfitana. È la richiesta avanzata dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi al Prefetto e al Questore di Salerno per fronteggiare l’aumento del traffico e le criticità legate alla sicurezza stradale.

La proposta nasce dall’elevata pressione veicolare che interessa il territorio, soprattutto tra aprile e ottobre, periodo in cui i flussi turistici raggiungono livelli molto elevati. Secondo i primi cittadini, una presenza fissa della Polizia Stradale garantirebbe controlli più efficaci e un importante effetto deterrente.

Il Comune di Maiori ha già dato disponibilità a ospitare il presidio in locali idonei e immediatamente utilizzabili, grazie anche alla posizione centrale lungo la Statale 163, considerata strategica per interventi rapidi sull’intero asse costiero.