Cava Music Fest, il 1° maggio debutta il festival dedicato a Franco Troiano

di Marisa Fava

Nasce a Cava de’ Tirreni il Cava Music Fest, il nuovo appuntamento musicale in programma il 1° maggio 2026, pensato per trasformare il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sarà una lunga maratona sonora con oltre 12 ore di live, due stage e numerosi artisti coinvolti in una giornata che intreccia spettacolo, identità culturale e omaggio alla storia musicale del territorio.

La manifestazione è promossa dall’associazione Morini 50 Film APS con la direzione artistica di Vincenzo Falcone e Pierluigi Di Florio, in co-organizzazione con il Comune di Cava de’ Tirreni.

Un festival nel nome di Franco Troiano

Il Cava Music Fest nasce come tributo alla memoria di Franco Troiano, promoter cavese che tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta contribuì a portare in città alcuni tra i più grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Il suo lavoro ha legato il nome di Cava de’ Tirreni a stagioni di grandi concerti, con artisti del calibro di Pink Floyd, Bob Dylan, Deep Purple, The Clash, The Cure, Sting, Prince, Tina Turner, Simply Red, Simple Minds, Duran Duran, Dire Straits, Spandau Ballet, Vasco Rossi e Zucchero.

Tra i capitoli più significativi del suo percorso anche quello legato a Pino Daniele. Fu infatti Franco Troiano, nella metà degli anni Settanta, a credere molto presto nel talento del cantautore napoletano, accompagnandolo sui palchi cittadini. Di quel rapporto resta anche una testimonianza speciale: una lettera autografa di Pino Daniele oggi custodita allo stadio cittadino.

Musica, territorio e nuove generazioni

Il nuovo festival si inserisce in una visione più ampia di rilancio culturale della città, fondata su tre direttrici: territorio, economia e visione. L’obiettivo dichiarato è riportare la musica al centro della vita pubblica di Cava de’ Tirreni, creando al tempo stesso occasioni concrete per valorizzare artisti emergenti, giovani realtà locali e associazioni culturali.

Il progetto punta a diventare un appuntamento stabile nel calendario musicale del Sud Italia, con la prospettiva di consolidarsi come contenitore permanente dedicato non solo ai concerti, ma anche alla formazione, all’arte e alla creatività.

«Il Cava Music Fest è più di un festival — spiega Vincenzo Falcone — è un tributo alla storia musicale della città e a chi, come Franco Troiano, ha creduto nella forza dei concerti e nella capacità della musica di unire generazioni diverse. Un sogno che riparte dal cuore di Cava de’ Tirreni e che guarda al futuro con la stessa passione di chi, anni fa, trasformò una città in un grande palcoscenico. Il progetto mira a diventare un format stabile, una piattaforma culturale permanente per la musica, l’arte e la formazione, che restituisca a Cava il suo posto nella mappa della creatività italiana».

Il programma: dalla mattina fino a notte

La giornata del 1° maggio si aprirà nei Giardini di Palazzo San Giovanni con The Morning Club, in programma dalle 10:00 alle 15:00. In questa prima parte del festival, a ingresso libero, si alterneranno i dj set di Giansa + Giulia Visone, Roby The Glove, Aüra/Sean Grey e Gigi Squillante. Prevista anche un’area food & beverage curata da Palazzo San Giovanni e la presenza di stand promozionali di BCC, D’Amico e Furore Gin.

Dal pomeriggio il cuore del festival si sposterà in Piazza Duomo, dove il Main Stage prenderà il via alle 16:00 per proseguire fino all’1:00 di notte. Sul palco saliranno sette band emergenti del panorama campano e non solo, tra cui Frenesia, Pharsalia, Sal Carisma, Luce, Via Mercanti, Susanna Reppucci, Ilaria Kappler e Valentina Toli.

Gli ospiti e i nomi della line-up

Accanto alle realtà emergenti, il festival proporrà una line-up di richiamo con alcuni nomi molto attesi. Tra gli artisti annunciati figurano The Cube Guys, Boss Doms e Aüra, insieme a Gabriele Esposito e Vincenzo Viscardi, finalista di X Factor.

La formula scelta dagli organizzatori unisce così l’energia dei grandi nomi alla volontà di dare spazio a performer e giovani talenti del territorio, in un cartellone diffuso pensato per coinvolgere pubblici diversi nel corso dell’intera giornata.

Spazio anche ai bambini

Il Cava Music Fest guarda anche alle famiglie. In Piazza Passaro sarà infatti allestita un’area dedicata ai più piccoli, con gonfiabili e giostre curate da I Pirati Animazione. Una scelta che amplia la dimensione del festival, rendendolo un evento cittadino aperto e trasversale.

Main sponsor, partner e istituzioni

A sostenere la manifestazione come main sponsor sarà BCC Campania Centro. Numerosi anche gli sponsor coinvolti, tra cui Flex Packaging, Ferraioli Auto, Gaudiosi Bridal Atelier, D’Amico, La Tramontina, Doria, Nuova Rivest, Casa Gambardella, Masullo Medical Group, Enotrio, Pizza & Delicious, Tredil Impresit, Mineral, TE.RI., CRTF, Sica Pomodori, Cava Energia, La.Sp.ed. Tirreno, Be Motion, Maluna, Restyling Car, Volano, Furore Gin, Trees Music Studio, Perrella, Nami, Roburgas, Martini e Cinquanta Spirito Italiano.

Partner istituzionali della manifestazione saranno Confcommercio, Confesercenti e CNA, mentre tra i media partner figurano The Donkey Studio, ADV City, OFT Agency e Radio PlayTag.

Con il suo esordio, il Cava Music Fest si candida a diventare uno degli eventi di riferimento del calendario primaverile campano, mettendo al centro la musica come strumento di partecipazione, memoria e rilancio culturale.