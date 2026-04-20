Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: a Salerno torna la magia del Medioevo
Dal 30 aprile al 3 maggio il centro storico si trasforma con il tema “Nel fuoco del tempo”. Presentazione ufficiale il 22 aprile al Comune
Torna a vivere la storia nel cuore della città: la Fiera del Crocifisso Ritrovato è pronta a riportare Salerno indietro nel tempo con la sua XXXIV edizione, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026.
Un appuntamento ormai iconico per il territorio, capace ogni anno di trasformare il centro storico in un grande teatro a cielo aperto, tra rievocazioni, spettacoli, botteghe artigiane e atmosfere medievali.
“Nel fuoco del tempo”: il tema dell’edizione 2026
L’edizione 2026 sarà guidata dal suggestivo slogan “Nel fuoco del tempo”, un richiamo simbolico alla memoria, alla trasformazione e alla forza della tradizione che attraversa i secoli.
Le strade, i vicoli e le piazze del centro storico di Salerno diventeranno ancora una volta il palcoscenico di un viaggio immersivo tra passato e presente, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza unica.
Le novità: cambia la geografia della Fiera
Tra le principali novità di quest’anno spicca una estensione territoriale della manifestazione, che interesserà nuove aree della città. I dettagli saranno svelati ufficialmente nel corso della conferenza stampa di presentazione.
Un segnale importante che conferma la crescita e l’evoluzione della Fiera, sempre più punto di riferimento culturale e turistico per l’intero territorio.
Presentazione ufficiale il 22 aprile
La XXXIV edizione sarà presentata mercoledì 22 aprile alle ore 11:00 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, alla presenza degli organizzatori e dei partner istituzionali.
La manifestazione è organizzata dalla Bottega San Lazzaro con il supporto di Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, CNA, Provincia di Salerno, Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione Carisal e Fondazione Scuola Medica Salernitana.
Un evento che si conferma non solo come rievocazione storica, ma come momento di valorizzazione culturale, turistica ed economica per l’intera città.
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