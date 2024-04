Pellezzano, manifestazione teatrale con scopo benefico

di Rita Milione

Pellezzano, raccolta fondi, lo spettacolo teatrale “Romea e Giulietto” della Compagnia “Le Querce” sostiene “Mi girano le ruote”.

Le donazioni raccolte con i biglietti destinate alle iniziative dell’associazione di promozione sociale di Campagna

Una manifestazione teatrale a scopo benefico per raccogliere fondi da devolvere in favore dell’associazione “Mi girano le ruote” presieduta da Vitina Maioriello. Lo spettacolo si terrà domenica 21 aprile presso l’Auditorium Comunale di Pellezzano sito in via Eroi di Nassirya, nella frazione Coperta. Salirà sul palco la compagnia “Le Querce” che porterà in scena il lavoro teatrale di Gino Cogliandro intitolato “Romea e Giulietto” per la regia di Anna Aurelio e Fabrizio Avallone.

La commedia in due atti avrà inizio alle ore 20.15 ed è ad ingresso libero. Una serata che sarà un’occasione unica per condividere momenti di cultura ed intrattenimento, ma soprattutto per vivere un’esperienza di solidarietà raccogliendo risorse preziose a supporto delle attività di inclusione sociale portate avanti da “Mi girano le ruote”. Negli anni l’associazione ha abbattuto barriere fisiche e mentali, ha spezzato pregiudizi, ha dato voce e forza a chi non le aveva ed ha aperto al mondo le sbarre del carcere di Eboli, diventato un luogo parte della città.

“Ringrazio di cuore la compagnia teatrale “Le Querce” per la vicinanza ed il sostegno che ha dimostrato con questa bellissima e generosa iniziativa – dichiara la Presidente Maioriello. L’invito a riempire l’auditorium va ai nostri amici e sostenitori, a tutti coloro che desiderano partecipare. Lo spettacolo è gratuito. Soltanto chi vorrà potrà donarci un contributo, anche piccolo” – conclude Maioriello.

Il raccolto della serata andrà a beneficio dei progetti che vedono Mi girano le ruote protagonista andandone ad ampliare l’impatto sulle fasce deboli a cui si rivolgono e le consentiranno di continuare il meraviglio viaggio nel sociale che ha intrapreso con orgoglio dieci anni fa.