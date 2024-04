Telepass, aumenta canone mensile: ecco i prezzi

di Antonio Jr. Orrico

Un aumento previsto e ora ufficiale. Il canone mensile del Telepass si innalzerà a partire dal prossimo 1 Luglio 2024. L’offerta Base avrà un costo di 3,90 € mensili, più del doppio degli 1,83 € attuali, e permetterà di associare il dispositivo Telepass a due targhe per il telepedaggio e altri 4 servizi. La proposta Plus, invece, consente l’accesso a ben 25 servizi a fronte dello stesso prezzo, grazie a un’offerta valida fino a dicembre 2025.

A completare il pacchetto per quanto riguarda la riforma del Telepass, c’è l’offerta Pay per Use, che prevede la possibilità di pagare un euro al giorno per i soli giorni di utilizzo effettivo del Telepass. Per usufruire della Pay For Use, però, bisogna anche spendere 10 € per l’attivazione del Telepass, operazione che è invece inclusa nelle altre due opzioni di abbonamento. Dunque bisogna implementare nuove funzioni per quanto riguarda gli abbonamenti riguardanti il trasporto. La ditta ha deciso per l’aumento unilaterale degli abbonamenti.

I clienti già iscritti al servizio avranno il diritto di rinunciare al proprio abbonamento gratuitamente. Nonostante questa notevole opportunità, resta comunque molto strano l’aumento del canone mensile. Quali sono le motivazioni dietro quest’improvviso impennamento dei costi? Andiamo a scoprirlo approfondendo per bene ciò di cui tratta la riforma.

Telepass: perché aumenta il canone mensile?

La riforma porterà in dotazione un aumento dei costi e del canone mensile. I motivi sono presto spiegati. L’aumento del canone del Telepass è figlio dell’aumento di costi che l’azienda ha dovuto affrontare recentemente e dell’aumentata competizione presente nel settore. Telepass non è più legato al concessionario Autostrade per l’Italia, dopo che quest’ultima è stata venduta da Mundys (ex Atlantia) e dunque non può più beneficiare della retrocessione dei risparmi dovuti al minor costo della gestione dei caselli.

Queste nuove difficoltà, sorte con l’aumento dei costi, si tradurranno in minori opportunità per l’azienda. Inoltre, il mercato si è arricchito di concorrenti, tra cui Unipolmove e Mooney, fattore che ha portato Telepass a rivedere le proprie strategie.

Come sopperire a questi improvvisi aumenti? Vediamo nel dettaglio qual è il piano per supportare l’improvviso aumento dei costi.

Telepass: la crescita

L’obiettivo primario è quello di crescere nei centri urbani. Il piano per Telepass è di investire 500 milioni di euro in 5 anni per far crescere la presenza dei servizi Telepass in 50 città italiane. Questa è la strategia del gruppo, presentata dall’amministratore delegato Luca Laciani. L’obiettivo di Telepass è di passare da 7 a 10 milioni di clienti e di avvicinarsi al miliardo di fatturato (quello del 2023 è stato di 380 milioni, con un +20% sul 2022).

Per raggiungere questi risultati, il gruppo punta appunto sull’aumentare e migliorare i propri servizi di mobilità urbana, presenti già oggi in diverse città italiane. A Milano, per esempio, è possibile utilizzare il Telepass per pagare automaticamente il ticket d’accesso alla Ztl Area C.