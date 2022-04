Autostrade, Unipol sfida il monopolio Telepass: ecco cos’è UnipolMove

Unipol è pronta a sfidare Telepass e a sradicare un monopolio che va avanti da 25 lunghi anni. Il gruppo assicurativo, infatti, si appresta a diventare la prima vera alternativa a Telepass per quanto riguarda il pedaggio autostradale e non solo.

Autostrade, che cos’è UnipolMove

Essendo l’unico competitors sul mercato, Telepass ha fatto il bello e il cattivo tempo per 25 anni. Un monopolio destinato a cadere a favore dei viaggiatori. Pochi giorni fa, infatti, i clienti Telepass sono stati informati dalla società di telepedaggio di un rincaro di 0,57 euro al mese per il Telepass family, che ne porta il costo annuo a ridosso dei 22 euro, e di 0,28 euro al mese dell’apparato aggiuntivo (opzione Twin).

Un aumento che ha fatto storcere il naso ai milioni di clienti della compagnia, che ben anno accolto l’ingresso nel mercato di Unipol con il device chiamato “UnipolMove“. L’alternativa offerta da Unipol sarà gratis per i primi sei mesi al termine dei quali, il costo sarà di un euro al mese. Oltre a permettere di non fermarsi ai caselli, UnipolMove abbraccerà in pieno il mondo degli automobilisti. Con il nuovo device, infatti, si potranno pagare multe, bollo auto, parcheggi, Ztl e rifornimento carburante.

Una vera e propria rivoluzione del settore che così è stata presentata dal Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, Giacomo Lovati. “Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo. Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative“. Così come accaduto per il canone rai, la fine del monopolio di Telepass sulle autostrade è stato chiesto dall’Unione Europea.