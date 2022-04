Anticipazioni Amici 2021, il nome dell’eliminata e le pagelle

Anticipazioni Amici serale. E’ andata in onda nella giornata di ieri la registrazione del prossimo serale di Amici 2021 su Canale 5.

La prima manche, come vi abbiamo raccontato ieri nelle anticipazioni, ha visto Albe esibirsi contro Lda. Entrambi oramai viaggiano ben sopra la sufficienza nelle loro esibizioni.

Particolarmente attenti nella valutazione nel guanto di sfida versatilità che ha visto impegnato Dario e Michele. Qui ci sentiamo di dare un bel 7 a Michele per la performance. A Dario un 5,5.

Nella seconda manche abbiamo potuto apprezzare la sfida tra Nunzio e Luigi. Questa volta il buon Nunzio (che al ballottaggio ha eliminato Aisha prima e Crytical poi) cede e perde contro Luigi. A Nunzio diamo un 6,5 mentre a Luigi un 7.

Sissi sempre impeccabile. I bookamers sono tutti per lei. Vince nella terza manche contro Lda e si candida seriamente alla vittoria finale del programma: voto 7,5.

Veniamo a Carola molto nervosa durante la sua esibizione. L’entrata al ballottaggio è come se l’avesse fatta entrare in ansia. Balla sulle note di Bittersweet Simphony ma alla fine non riesce a salvarsi: voto 5.

