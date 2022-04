Anticipazioni Amici serale, sfide ed eliminati. La diretta

Anticipazioni Amici serale. Ci siamo, nella giornata di oggi dovrebbe andare in registrazione la puntata del prossimo serale di Amici 2021. L’articolo, come sempre, sarà in aggiornamento in base alle nostre fonti e cercheremo di darvi tutte le anticipazioni in nostro possesso.

Come abbiamo scritto nella giornata di ieri ci sarà una doppia eliminazione. Chi quindi seguirà Crytical e Aisha? Lo scopriremo nella giornata di oggi. La registrazione dovrebbe cominciare per le 17.

Anticipazioni Amici serale: la diretta

Probabile la presenza dei The Kolors come ospiti.

Registrazione terminata. Al ballottaggio Carola Serena e Dario in singola eliminazione. Serena salvata per prima. Gli ospiti confermati sono i Follya. Alex ha vinto la prova Tim. La prima manche parte con le squadre Peparini Pettinelli contro Zerbi Celentano. Albe contro Lda a vincere è Albe. Guanto di sfida versatilità tra Dario e Michele: a vincere è Michele. Luigi contro Dario a vincere è Luigi. Dario va al ballottaggio finale. La seconda manche vede Cuccarini – Todaro sfidare Zerbi – Celentano. Luigi contro Nunzio a vincere è Luigi. Serena, insieme ad Alex, contro Lda a vincere è Serena. Alex contro Michele a vincere è Michele. Al ballottaggio finale va Serena. La terza manche vede impegnati Cuccarini Todaro contro Zerbi Celentano. Luigi contro Nunzio a vincere è Luigi. Sissi contro Lda a vincere è Sissi. Passo a due tra Michele e Carola contro Alex e Sissi: vincono Alex e Sissi.

Eliminata ufficiale Carola.