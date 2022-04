Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di oggi 13 aprile 2022

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 13 aprile 2022, della nota soap di Rai3

Anticipazioni Un Posto al Sole: andrà in onda questa sera alle 20:45 lo storico appuntamento con la nota soap trasmessa su Rai 3. Ecco cosa succederà ai suoi protagonisti. In primis, il piano di Lara e Roberto continuerà a gonfie vele. I due, sempre più spietati, sono pronti a tutti affinché Chiara dica tutta la verità sull’incidente mortale in cui ha perso la vita suo padre. Lara, quindi, si fingerà sempre più amica della donna, che a causa della sua dipendenza sarà sempre più tentata a parlare. Nunzio farà di tutto per aiutare Chiara ad uscire dalla sua dipendenza prima che per lei siano guai seri.

Il ritorno a Napoli di Stefano ha causato un putiferio, soprattutto per Riccardo. La causa sta negli errori commessi in passato tra lui e Virginia. Riccardo quindi dovrà fare i conti con vecchie ferite mai del tutto sanate e si dirà pronto a prendere provvedimenti se dovesse servire. Stefano però anticiperà le sue mosse e, dopo una riavvicinamento con sua moglie, prenderà una decisione. Divorzierà dalla donna che gli spezzato il cuore?

Per Bianca, invece, arriverà una nuova sfida dalla web challange in cui è coinvolta. Ora il suo compito sarà quello di rubare il cellulare di Viola. Un suo primo tentativo è fallito, ma la bambina tornerà all’attacco, determinata a portare a termine il suo progetto. Qualcuno si accorgerà di quello che sta combinando la figlia di Franco prima che sia troppo tardi?

Per rivedere tutte le puntate intanto, clicca qui e collegati a RaiPlay.