Bullismo: il meeting a Striano per prevenire il fenomeno. Il progetto è innovativo e socialmente indispensabile: ecco di che cosa si tratta

BULLISMO: IL NUOVO PROGETTO FA TAPPA A STRIANO– Il tuor nazionale della campagna “MOBLITIamoci!”, promossa dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori con il contributo del Ministero dell’Interno e co-finanziato dall’Unione Europea per garantire una maggiore e migliore integrazione e pari opportunità per i minori di tutte le nazionalità, ha fatto tappa a Striano. Ma di che cosa si tratta?

«Si tratta di un progetto socialmente innovativo alla luce di quanto emerso dalla nostra analisi, assolutamente necessario – commenta Antonio Affinita del MOIGE – La nostra società sta diventando sempre più multietnica e multiculturale, ed occorre valorizzare le differenze, comprenderle, capire le diverse necessità che possono avere, e quali ostacoli si presentino sul percorso di integrazioni special modo per i minori stranieri. MOBILItiamoci è ascolto e osservazione, ma anche azioni concrete in risposta alle esigenze dei minori, creando una rete locale e nazionale di persone che sappiano interfacciarsi con le criticità che affrontano i bambini stranieri nel nostro paese, ponendosi come un supporto, trovando la soluzione migliore e imparando a prevenire e contrastare episodi di discriminazione e bullismo».

Anche Antonietta Boccia, assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione del Comune di Striano, ha parlato del progetto. Ecco le sue parole, riportate anche dai colleghi de “Il Mattino”: «In una società multietnica e multiculturale è necessario privilegiare l’incontro e il dialogo tra culture e cittadinanze differenti. Educare alla cittadinanza i nostri alunni, cittadini italiani e non, vuol dire educare al riconoscimento delle culture altre. L’ascolto, l’osservazione e la costruzione di rapporti interpersonali sono i presupposti per interfacciarsi con le criticità legate alla discriminazione così da prevenire e contrastare qualsiasi fenomeno di bullismo».

