Kinder Sorpresa, rischio salmonella: ritirate uova Puffi e Miraculous

Kinder sorpresa a rischio salmonella per alcuni prodotti. E’ questa la notizia che sta circolando. Stando alle ultime indagini, infatti, Puffi e a Miraculous porterebbero la salmonella.

Kinder: 150 i casi di salmonella

Sono 150 i casi in Europa da prodotti di cioccolata, segnalati in 9 Paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia) e nel Regno Unito.

Samonellosi: i sintomi

Le infezioni sono state contratte principalmente dai bambini di età inferiore ai dieci anni. La salmonellosi, causata da un batterio chiamato salmonella, provoca diarrea, crampi addominali, febbre e vomito.

Kinder, salmonella: nessun caso in Italia

Al momento nessun caso è stato rilevato in Italia. A confermarlo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Causa salmonella: sospensione dell’attività dello stabilimento di Arlon, in Belgio

Nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione di casi sospetti, Ferrero ha ritirato alcuni lotti di prodotti Kinder in commercio e ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione dell’attività dello stabilimento di Arlon, in Belgio.

Kinder: i controlli dell’8 aprile

L’8 aprile 2022, in seguito di controlli ufficiali, l’autorità per la sicurezza alimentare in Belgio ha ritirato l’autorizzazione alla produzione. Inoltre, l’azienda ha richiamato tutti i lotti prodotti nello stabilimento belga.