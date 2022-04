Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti torna in Italia per curarsi

Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti rientra in Italia per curarsi

Patrizia Bonetti è rientrata in Italia per sottoporsi a delle cure. In merito alla questione, la pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi pubblica un tweet interessante che risale a lunedì 4 aprile: “In bocca al lupo Patrizia”. Stando alle dichiarazioni di alcuni siti“ la ragazza e il fidanzato sono pronti a fare causa al colosso tv per oltre un milione di euro“. Ma cosa sarà successo, precisamente?

Isola dei Famosi: la sfida tra Patrizia Bonetti e Roberta Morise

Il 24 marzo scorso Patrizia Bonetti, 26 anni, ha sfidato Roberta Morise nella famosa “prova del fuoco” per diventare ufficialmente una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi: “Chi di voi vincerà sarà il secondo membro della nuova coppia in gara, insieme a Blind. Chi perderà, invece, dovrà lasciare definitivamente Playa Accoppiada e andare su Playa Sgamada”, aveva affermato la conduttrice.

Patrizia e la durissima prova del fuoco

Al termine della prova Ilary aveva prontamente affermato: “Bravissime e fortissime, però volevo sapere: Patti tutto bene?”. La ragazza era palesemente turbata ma aveva tranquillizzato tutti, affermando di stare bene. A vincere la sfida era stata Morise, in quanto “Patti” si era leggermente spostata dalla fiamma durante la prova.

Isola dei Famosi: Patrizia è assente durante la puntata del 28 marzo

Durante la puntata successiva, quella del 28 marzo, Ilary Blasi era tornata a collegarsi con Playa Sgamada dichiarando: “Manca Patti Bonetti che la scorsa puntata ha fatto la prova del fuoco, si è scottata però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo un pochino sotto osservazione in infermeria ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi”. Che cosa sarà successo realmente alla ragazza? Lo scopriremo nei prossimi giorni.