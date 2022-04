Covid, possibile proroga obbligo mascherine al chiuso in alcuni luoghi

Con la fine dello stato d’emergenza dovuto al Covid, l’Italia pian piano si appresta a tornare alla normalità. Via le mascherine che da due anni ci accompagnano quotidianamente sia all’aperto che al chiuso, ma con buon senso. Dal 1 aprile siamo entrati in una nuova fase, quella della convivenza con il virus che, però, non vuol dire abbandonare ogni forma di prevenzione al contagio. Fiducia agli italiani quindi, ma attenzione perchè potrebbero arrivare proroghe sull’utilizzo delle mascherine in alcuni luoghi.

Questo il succo delle parole del sottosegretario alla salute Andrea Costa a Rai News 24 dove ha spiegato le prossime mosse del governo per il contenimento dei contagi in vista della stagione estiva.

Covid, Costa: “Trasformare obbligo in raccomandazione”

“Sono sicuro che gli italiani continueranno di indossarla (la mascherina ndr) nei momenti in cui lo riterranno opportuno, anche senza obbligo“. Questa è la premessa da cui parte Costa per anticipare le prossime mosse del governo. “Stiamo valutando i luoghi in cui sarebbe opportuno prolungare l’uso delle mascherine al chiuso come i mezzi di trasporto“. Costa, tuttavia, si dice molto soddisfatto del comportamento degli italiani in questa fase e aggiunge “anche se togliessimo l’obbligo, sono convinto che molti cittadini continueranno a indossare le mascherine se lo ritengono opportuno“.

Auspicio che è già realtà per la stragrande maggioranza dei casi. “Molti ancora indossano la mascherina all’aperto e per quelle al chiuso credo che ci siano le condizioni per trasformare un obbligo in una raccomandazione“. Dal 1 maggio (qui la road map), infatti, l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso decadrà. Ma Costa avverte che il governo potrebbe allungare i tempi qualora i numeri della pandemia dovesse aumentare.