Salerno, donna recupera udito dopo intervento al Ruggi

di Antonio Jr. Orrico

Un intervento provvidenziale. All’Ospedale Ruggi di Salerno, una donna di Montecorvino Pugliano ha recuperato l’udito dopo aver subito un intervento di petrosectomia subtotale, eseguito dal professore Francesco Salzano. Quest’ultimo è professore ordinario di Otorinolaringoiatria Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Salerno e Direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Con lui c’era il Professore Alfonso Scarpa, Ricercatore di Otorinolaringoiatria DipMed UNISA e Medico Otorinolaringoiatria presso il Ruggi.

Scarpa, professore all’Università, ha spiegato in cosa consiste l’intervento, che si è concluso con successo. Quest’ultimo ha permesso alla paziente in questione di riacquistare l’udito dopo tanti anni e dopo numerose difficoltà.

“Abbiamo rimosso il processo infiammatorio cronico, nel caso specifico un colesteatoma, che tende ad espandersi, a recidivare e ad erodere le strutture ossee circostanti, per poi creare una cavità separata, e proceduto alla chiusura cieca del sacco del condotto uditivo esterno.” ha dichiarato il Professore Alfonso Scarpa.

“In seguito abbiamo obliterato la tuba di Eustachio, ovvero il tubicino virtuale che collega la parte posteriore del naso con l’orecchio medio e una volta applicato l’impianto cocleare abbiamo obliterato anche la neo cavità con del grasso prelevato direttamente dell’addome.” ha poi concluso Scarpa.

Salzano ha invece sottolineato: “Oltre al chirurgo è necessaria infatti la presenza di specializzati in Otorinolaringoiatria in Audiologia e Vestibologia e di tecnici Audiometristi che si occupano della riabilitazione, come la dottoressa Arianna Montanino che sta assistendo la paziente nella fase post operatoria. Ma un ringraziamento particolare, il Professore Salzano, lo rivolge al Direttore Generale del Ruggi, Dottore Vincenzo D’Amato e alla Direzione Strategica e di Presidio, che hanno fornito tutte le possibilità in termini di personale, di attrezzature e di organizzazione, per poter effettuare interventi all’avanguardia in campo anche nazionale.“