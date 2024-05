Cinque cose di cui ogni uomo elegante ha bisogno nel suo armadio

di Redazione ZON

Essere eleganti non è solo una questione di indossare abiti costosi o scegliere marchi di lusso, ma consiste, soprattutto, nell’avere un guardaroba ben curato e pensato. Ecco cinque elementi essenziali che ogni uomo elegante dovrebbe avere nel suo armadio, che riflettono stile, versatilità e raffinatezza.

Quanto è importante l’abito sartoriale?

Nessun guardaroba maschile è completo senza almeno un impeccabile abito sartoriale. Questo capo deve essere realizzato su misura per adattarsi perfettamente al corpo, con una vestibilità che valorizzi la silhouette dell’uomo.

Un abito scuro, come un blu navy o un grigio antracite, è un’ottima scelta in quanto versatile e adatto a molte occasioni, dal lavoro agli eventi formali. Insomma, un vero investimento, perché si può usare lo stesso abito per diverse occasioni importanti, magari cambiando solo gli accessori, come la cintura o la cravatta.

La camicia bianca è ancora un must-have?

Un uomo non può non avere nel proprio armadio una camicia bianca: un pilastro dello stile maschile, essenziale in qualsiasi guardaroba elegante. Si abbina bene con qualsiasi tipo di abito o pantalone e può essere indossata sia per occasioni formali sia informali. Sta bene con un paio di jeans o con pantaloni classici.

Assicurati di scegliere una camicia di alta qualità con tessuto resistente e un taglio che si adatti al tuo fisico, come un modello Slim Fit, stretto alle spalle, al petto e in vita, che dona a chi la indossa un aspetto più giovanile e sbarazzino senza perdere il suo carattere elegante. Inoltre, non bisogna dimenticare che le scarpe sono uno degli elementi chiave per completare un look elegante. Investire in un paio di scarpe di pelle di alta qualità è fondamentale.

Opta per un modello classico come le scarpe derby o le oxford, che si adattano perfettamente a una varietà di outfit. Assicurati di scegliere scarpe che siano confortevoli e ben fatte, in modo che possano durare nel tempo e resistere all’usura quotidiana.

Puoi spaziare dal ero al marrone, passando per il blu. Con un paio di scarpe di pelle non passerai inosservato.

Come abbinare le sneakers per renderle versatili?

Qualche decennio fa avremmo indossate le sneakers solo per contesti sportivi, oggi, invece, sono sempre di più quelli che indossano le scarpe da ginnastica per occasioni eleganti e formali. C’è chi, addirittura, è convolato a nozze indossato un completo scuro elegante e delle sneakers bianche ai piedi.

Dunque, puoi indossarle con una camicia e un paio di pantaloni per un look casual elegante, oppure abbinarle a una tuta per uno stile casual-sportivo.

Gli accessori sono il tocco finale che completa ogni outfit. Investi in articoli di qualità, come una cintura di pelle ben fatta, una cravatta di seta elegante e un bell’orologio. Scegli accessori che riflettano il tuo stile personale e che aggiungano un tocco di raffinatezza al tuo look complessivo.

Ricordati che “eleganza è sottrarre”, dunque mantieni uno stile minimalista per mantenere un’eleganza senza tempo nel suo stile. Investendo in capi di qualità e versatili, sarai sempre pronto per affrontare qualsiasi occasione con stile e sicurezza.

