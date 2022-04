Covid-19 in Italia, il bollettino del 7 aprile

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 69.596 con 469.803 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 149. I ricoveri nelle terapie intensive salgono di 5 unità mentre nei reparti ordinari sono 86 i pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Il numero dei guariti riportato dal bollettino di oggi è di 91.204. Mentre il tasso di positività diminuisce leggermente attestandosi al 14,8% (-0,2%). Sono 136.106.481 le dosi di vaccino somministrate da inizio pandemia.

Covid-19, Gimbe: in una settimana -6,9% di contagi

La fondazione Gimbe ha reso noti i numeri della pandemia in Italia degli ultimi sette giorni. Il trend dei contagi è netta diminuzione ma i decessi rimangono ancora molto alti. La diminuzione dei casi accertati di Covid-19 in Italia è diminuito dal 6,9% rispetto alla settimana precedente ma i morti sono ancora oltre 1000 decessi. Inoltre, Gimbe segnala un +5,2% ricoveri ordinari ma -3,3% intensive. Per l’Oms la variante Omicron BA.2 è responsabile di oltre il 90% delle infezioni nel mondo. Il ministro Speranza: “La circolazione del virus è ancora alta”. A Tornare Vergata il team guidato dal genetista Giuseppe Novelli, ha portato all’attenzione della comunità scientifica due nuovi farmaci contro il Covid-19.