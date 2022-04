Belve: domani ci saranno Donatella Rettore e Paola Barale

Domani, venerdì 8 aprile 2022, Donatella Rettore e Paola Barale saranno ospiti di Belve. Scopriamo, insieme, i dettagli più importanti.

Belve: chi è Donatella Rettore?

Donatella Rettore, icona rock degli anni ’80, fornirà al pubblico di Rai2 un ritratto completo della sua persona. La cantante, infatti, durante la puntata di Belve non solo si lascerà andare a dichiarazioni forti parlando delle colleghe Loredana Bertè e Dito nella Piaga, ma fornirà anche un quadro chiaro sulla sua visione del mondo e sulle sue opinioni.

Belve: chi è Paola Barale?

Successivamente Francesca Fagnani intervisterà Paola Barale, con la quale intraprenderà una chiacchierata estremamente tranquilla e confidenziale. La Barale si focalizzerà, nella fattispecie, sulla sua vita dopo l’abbandono di Canale 5 e sulla sua carriera. Ammetterà, poi, una cosa molto dolorosa: sul suo percorso professionale ha influito moltissimo una brutta storia che la vede coinvolta in un giro di droga.

Paola Barale ed il suo rapporto con Mike Bongiorno

La showgirl, durante l’ intervista di Belve, parlerà del suo rapporto con Mike Bongiorno soffermandosi, poi, su ogni aspetto della sua vita. La donna si aprirà liberamente sulle sue passioni, sui suoi sogni e sulle sue ambizioni.

Belve: qualche curiosità

Belve è un programma curato e condotto da Francesca Fagnani. Il format consiste in un’intervista vis-à-vis tra la conduttrice e una “belva”, una personalità carismatica appartenente al mondo dello spettacolo. Cosa accadrà in questa nuova puntata? Che cosa diranno, precisamente, Donatella Rettore e Paola Barale? Non ci resta che seguire la prossima puntata di questo meraviglioso programma in onda domani, in seconda serata, su Rai 2. Non mancate!