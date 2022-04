Amici 2021: il guanto di sfida tra Alex e Luigi

Amici 2021. Un daytime all’insegna della commozione quello del 7 aprile. Scopriamo, insieme, cosa è successo oggi durante l’appuntamento di Amici 21.

Amici 2021: guanto di sfida Alex e Luigi

Luigi e Alex hanno lavorato al guanto di sfida composizione. Nel momento in cui Luigi ha provato il brano per la prima volta si è commosso dolcemente e teneramente, lasciandosi travolgere totalmente dalle emozioni. Il daytime di Amici 21 ha mostrato tutta la sensibilità di questo giovane talento.

Alex prova a raccontarsi a Maria De Filippi

Alex ha provato a parlare di se stesso. Il cantante ha un’interiorità complessa e non sta vivendo un periodo semplice. Non riesce a sentire neppure la sua famiglia perché non sempre sente il bisogno di comunicare. Il ragazzo, poi, ha confessato di essere molto riservato e di non essere affatto diretto con gli altri. Il rapporto con i genitori è, di conseguenza, un rapporto particolare. Il giovane artista ha, infatti, rivelato di non confidarsi con le persone che l’hanno messo al mondo e di non avere la patente. La De Filippi, durante questo meraviglioso confronto, ha riscoperto un’anima che non si lascia andare facilmente alla leggerezza.

Amici 2021: il parere dei ragazzi

Durante la puntata di Amici 21 di oggi ai ragazzi di ogni squadra è stato chiesto chi eliminerebbero delle altre squadre se fossero chiamati a decidere. Anche in questo caso non sono mancate le diatribe tra i giovani artisti. Nello specifico, i ragazzi della squadra Cuccarini-Todaro hanno espresso tutta la loro ammirazione per Michele.

Nel frattempo Nunzio ha dedicato un nuovo tutorial alla maestra Celentano. Molto interessante, alla fine della puntata, è stata anche la Dad in studio Tim con Francesca Bernabini. L’insegnante ha messo in luce l’importanza delle nuove tecnologie nella danza.