Pane intrecciato di Pasqua, un centrotavola scenografico e gustoso

Il pane intrecciato di Pasqua è soffice e gustoso, si accompagna benissimo a creme dolci, marmellata e confetture per la colazione o una buonissima merenda.

La rubrica di cucina Nuvole di farina è dedicata questa settimana al pane intrecciato di Pasqua, una bellissima idea per il centro tavola del pranzo pasquale, abbellisce non solo il vostro banchetto di famiglia ma sarà irresistibile vedrete. Si tratta di un lievitato soffice, simile ad un dolce pan brioche. Potrete dargli la forma che desiderate, una semplice treccia, oppure un sontuoso cestino, o a forma di nido. Scopriamo insieme la ricetta.

Ingredienti per l’impasto del pane intrecciato

500 g farina 0 w260-280 (Nuvola Caputo)

150 g di licoli (oppure 3 g di lievito di birra secco)/(o 225 g di lievito madre solido togliendo 75 g di farina dalla ricetta)

50 g zucchero

50 g di burro

300 g latte

3 g di sale

1 uovo

scorza di mezzo limone

tuorlo d’uovo + un cucchiaio di latte per spennellare

per decorare 1 o 2 uova e codette colorate

Strumenti

Macchina del pane SANA (codice sconto per acquistarla nella galleria delle immagini)

Preparazione della ricetta del pane intrecciato

Si parte da tutti gli ingredienti nel cestello tranne il latte e il burro. Bisogna aggiungere il latte a filo man mano che si impasta. Quando l’impasto è diventato bello liscio ed incordato, alla fine, si aggiunge il burro a pezzi lavorato leggermente con le dita per ammorbidirlo. In tutto si impasta per 10 min. è utile fare delle soste per non scaldare l’impasto.

Si attende il raddoppio della massa nel cestello della Sana con temperatura a 28/29°, oppure nel forno spento con un pentolino d’acqua bollente. Al raddoppio si divide la massa in 5 e si formano dei filoncini che verranno intrecciati come mostrato nel tutorial fotografico. Unendo i lembi della treccia si forma un bellissimo nido dove verrà sistemato un uovo crudo ben lavato.

Dovremo ancora attendere un’oretta, quando la forma di pane intrecciato sarà ancora raddoppiata, verrà spennellata con tuorlo d’uovo e cosparsa di zuccherini colorati.

Infine la inforneremo in forno caldo statico a 200° per circa 25 min. finché non sarà bella dorata.

Una volta sfornato il nostro splendido nido di pane intrecciato ancora caldo lo spennelliamo con acqua e lo copriamo con un panno di cotone (questo passaggio ne aumenterà la morbidezza).

Consigli

Il pane intrecciato si conserva per qualche giorno a temperatura ambiente in un sacchetto di nylon. Possiamo congelarlo a fette e quando vorremo mangiarlo basterà lasciarlo in frigo per una notte oppure in forno caldo per 5/8 min.

