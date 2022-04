Amici 2021, le dichiarazioni post eliminazione di Leonardo Lini

Amici 2021 e il suo serale hanno fatto il pieno di ascolti lo scorso sabato su Canale 5. Purtroppo più si va avanti con il programma e più si vedono i vari beniamini del pubblico uscire.

Nella serata di sabato è toccato ai ballerini Leonardo Lini e John Erik. A pochissimi giorni dalla loro uscita, attraverso i loro canali social abbiamo voluto raccogliere le loro sensazioni.

Queste le parole di Leonardo : “La mia bellissima esperienza ad Amici termina qui. Ancora non riesco a descrivere l’emozione di salire su quel palco, la carica, l’adrenalina e il calore del pubblico. È stato un sogno. Ringrazio di cuore Maria De Filippi per l’opportunità che mi ha dato e per le bellissime parole nei miei riguardi, la maestra Alessandra Celentano per aver creduto in me e avermi sempre supportato, Nancy Berti e Vincenzo Durevole per le meravigliose coreografie ed Elisa Brunetti per averle ballate con me. Grazie ai miei splendidi compagni di viaggio con cui ho condiviso questo bellissimo percorso, siete stati come una grande famiglia per me. Grazie alla redazione e a tutte le persone che lavorano per il programma. Grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto e scritto dei bellissimi messaggi“.