Anticipazioni Amici 2021, errore sull’eliminazione. Cosa è successo

Anticipazioni Amici 2021. La seconda puntata del serale di Amici andata in onda sabato scorso ha visto, come ben sappiamo, la prima eliminazione di Calma del Team Zerbi – Celentano.

Fino a qua tutto ok, anche le anticipazioni da noi fornite erano rispettate. A far esplodere il tutto è stata la seconda e terza manche, dove al ballottaggio sono finiti Crytical e Christian.

Su Twitter la pagina di Amici News, da sempre attendibile con le anticipazioni, aveva previsto la fuoriuscita di Crytical a discapito di Christian. Invece no ad uscire è stato Christian.

L’anticipazione è stata disattesa. Da qui una serie di insulti del tutto ingiustificabili e da condannare che hanno colpito la pagina di Amici News. Tutto ciò è naturalmente inaccettabile poiché le anticipazioni possono a volte essere disattese per numerosi motivi. L’accuratezza o meno di una fonte a volte può farti capitare in questi errori, fa parte del mestiere.

Da parte di chi gestisce la pagina è partito subito un tweet di scuse: “Niente raga, non possiamo fare altro che scusarci, ci siamo fidati volontariamente della nostra talpa quindi la colpa ricade su di noi, ci dispiace. Ringraziamo sempre tutti gli haters, gentilissimi“.

Naturalmente gli attacchi più importanti sono arrivati dai fan di Crytical, ma non solo tanto da indurre i gestori della pagina a prendersi un periodo di pausa: “Ciao a tutti, volevamo solamente dirvi che questa settimana non uscirà nessuna anticipazione, ci prenderemo una piccola pausa. Un abbraccio a chi ci ha mandato un messaggio di positività, grazie.”

Non ci resta che far passare il tutto e darci appuntamento per la nuova puntata del serale di Amici 2021 in onda la prossima settimana.