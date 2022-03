Oroscopo di Paolo Fox Martedì 29 Marzo 2022: Gemelli stanco

Ariete In questa giornata di martedì l’Ariete ha una visione della propria vita molto chiara che sarà ancora più determinante nel fine settimana. Avete delle nuove prospettive ed andate oltre le baruffe. C’è una visione eccitante ed innovativa del futuro che porta già bene e potrebbe rivelare anche emozioni particolari.

Toro Cercate di non cadere preda di inutili discussioni d’amore a meno che questo periodo non serva proprio a mettere al bando un sentimento che non è più importante: o qualcuno ha sbagliato nei vostri confronti oppure in certe coppie quello che c’era prima non c’è più. Il successo non manca però dovrete lottare per farvi valere nei prossimi mesi.

Gemelli Questa giornata di martedì nasce con una Luna storta, il che non vuol dire che le cose non funzionano ma sembrate stanchi e straniti da tutto. Voi vorreste fare tanto ma certe situazioni sembrano vincolate, è come se steste aspettando una risposta e se c’è una cosa che veramente detestate è attendere.

Cancro Martedì interessante in cui si sente che c’è tanta voglia di fare. Gli ultimi mesi sono stati un po’ pesanti e molti hanno pensato di non essere stati gratificati o di avere fatto tanto avendo avuto poco in cambio. In genere quando avete delle difficoltà tendete ad isolarvi e negli ultimi mesi siete stati molto diffidenti e riflessivi. Ora cercate di aprirvi a nuovi orizzonti.

Leone State attenti a non rovinare un rapporto d’amore e cercare di capire se una storia è importante. Siete tra i segni che a breve vivranno delle belle novità magari qualcuna di queste potrebbe essere annunciata anche prima di fine Maggio.

Vergine Questo è un cielo che impone un sacrificio a livello fisico, all’inizio di questa settimana sarete sottoposti ad un forte stress. Certo la vostra capacità di recupero e tanta ma non dovete sfruttare troppo il vostro fisico. In questi giorni dovrete affrontare delle situazioni familiari o lavorativo che vi provocano un po’ di agitazione.

Bilancia Questo è un momento in cui mantenere la calma non è facile e questo vale soprattutto per il lavoro, per le questioni di carattere pratico. In amore invece potreste esservi tolti una bella soddisfazione. C’è sempre questa situazione di indecisione che bisogna risolvere anche se fermarsi proprio adesso sarebbe un vero peccato. Cercate di evitare gli scontri.

Scorpione Lo Scorpione in questa giornata di martedì è un po’ giù dal punto di vista fisico, probabilmente c’è qualcosa che vi turba. Quelli che hanno un problema di lavoro non lo risolvono, avete capito che l’attacco non è migliore strategia. Molto importante evitare i conflitti d’amore almeno ancora per questa settimana.

Sagittario In questo martedì sentite che c’è una bella voglia di ricominciare daccapo. In queste ore c’è una Luna contraria anche se è possibile che la sentiate di più sotto forma di stanchezza tra stasera e dopodomani. Questo oroscopo parla di novità da Maggio quindi se ci sono delle proposte o se vi fanno delle richieste cercate di fare di più.

Capricorno Questa settimana potreste dovervi trovare a fare delle scelte di campo per quanto riguarda accordi lavorativi o relazioni. Sole e Mercurio contrari parlano soprattutto di questioni di carte o ritardi o dispute. E’ un periodo di trattative e anche di attese che non bisogna riversare sotto forma di stress in amore.

Acquario Questo momento potrebbe essere talmente pieno di nuovi spunti, emozioni irruente e sensazioni di ogni tipo che decifrare questa grande mole di turbamenti potrebbe essere difficile. Questo è un cielo che parla d’amore, d’incontri, di relazioni che hanno un peso, determina anche una certa voglia di innovazione.