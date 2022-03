Tonica: gli ospiti della settima puntata

Tutto è pronto per la settima puntata di Tonica, programma condotto da Andrea Delogu. Un nuovo modo di fare spettacolo e di concepire la musica, raccontata da chi la musica la fa. In onda alle 23.20 su Rai 2, gli ospiti del late show musicale saranno Giovanni Truppi, Fabrizio Moro, The Kolors ed Esseho.

E ancora, vedremo Walter Delogu, Beppe Vessicchio, Momoka Banana, Nek ed Emanuela Fanelli. Ospiti fissi Gabriele Vagnato, direttamente da Tik Tok e Bruno Vanzan. Durante la scorsa puntata, invece, si sono raccontati Ditonellapiaga, fresca dall’esperienza al Festival di Sanremo 2022, Coma_Cose , che sul palco dell’Ariston sono saliti nel 2021, Fulminacci, che ha presentato il suo nuovo disco; e ancora, Svegliaginevra, Nuzzo e Di Biase, Gigi Marzullo, Tasnim Ali e Massimo Ranieri.

Tonica è un programma di Massimo Bonelli, scritto da Rossella Rizzi, Andrea Delogu, con Matteo Strada, Filippo Rossi e Marco Verdura.

“Se Tonica dovesse continuare a funzionare – ed è la cosa che al momento mi interessa di più – mi piacerebbe che diventasse un marchio. Sicuramente in queste puntate ho messo tutto ciò che ho di mio, portando anche molto del mio vissuto personale nel programma, per togliere tutti i possibili filtri“, ha raccontato la conduttrice intervistata da TvBlog.