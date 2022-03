Anticipazioni l’Isola dei Famosi, ecco cosa succederà stasera

Anticipazioni l’Isola dei Famosi. Tutto pronti per la terza puntata dell’Isola dei Famosi. Playa Sgamada e Playa Accoppiada si sfideranno in un avvincente testa a testa: questo e molto altro ci aspetterà questa sera nella terza puntata dell’ Isola dei famosi.



È in arrivo il terzo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. La padrona di casa llary Blasi vi aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Sarà una serata piena di colpi di scena. Ilona Staller è pronta a tornare su Playa Accoppiada ma non prima

di aver scelto uno dei suoi compagni di Playa Sgamada con cui tornare ufficialmente in gara.

Antonio Zequila e Floriana Secondi sfidano Carmen di Pietro e Alessandro lannoni al televoto: una coppia dovrà lasciare la Palapa, cosa avrà deciso il pubblico?



Per la prima volta i Naufraghi di Playa Sgamada sfideranno le coppie di Playa Accoppiada: le due comunità affronteranno un awincente testa a testa, quale dei due gruppi avrà la meglio?

Per scoprire questo e molto altro non perdete l’appuntamento con la diretta di questa sera, a partire dalle 21:30 su Canale 5!