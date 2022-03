Amici 2021: ecco cosa è successo nel daytime di oggi

Sabato 26 Marzo è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici 21. Ad abbandonare la scuola, il ballerino Christian e il cantante Calma; quest’ultimo, dopo la sua eliminazione, ha lasciato un messaggio ai compagni: “Ciao ragazzi gli ultimi giorni sono stati davvero difficili per me, ma vado via senza rimpianti. Vi voglio bene, compreso il mio nemico che poi nemico non è, Alex. Vi porterò tutti nel cuore“.

In casetta sono scossi dall’uscita dei loro colleghi: Aisha piange per Christian. Dopo la puntata, Carola ha un momento di sconforto: “Sono contenta di come ho ballato, mi sono divertita molto ma mi dispiace che non si sia visto il mio impegno. Mi sento l’anello debole della mia squadra perché non riesco a dare il punto. Michele prende sempre il punto perché è fenomenale, Luigi e Luca pure. Non voglio uscire senza dimostrare il lavoro che ho fatto. Se uscissi alla prossima puntata uscirei con dei rimpianti e non voglio. Pensare a questo mi dispiace anche perché andrei via senza aver risolto determinate cose“. “Non è il punto che determina la tua bravura e il tuo impegno“, le ha detto Albe.

“Molte emozioni che provo non riesco ad esternarle per vergogna o paura. Mi estraneo dalle situazioni ma arrivati a questo punto sono molto emotiva“, ha raccontato Carola ai suoi compagni, tutti intorno a lei per consolarla. Guanto di sfida per Nunzio che dovrà affrontare Leonardo nella terza puntata di Amici 21.